أسماء جلال عن طفولتها: "الناس كانت فاكراني ولد"

ماذا قالت أسماء جلال عن رأيها في الارتباط؟

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من حفل زفاف الإعلامي أحمد سالم

شيرين أحمد طارق تنشر كواليس جديدة من افتتاح المتحف الكبير مع نجوم الفن

حلت الفنانة أسماء جلال ضيفة بأولى حلقات برنامج "ليلة فونطاستيك" الليلة تقديم أبلة فاهيتا، والذي يعرض على قناة "MBC مصر"، يوم السبت من كل أسبوع.

بدأت الحلقة بتقديم أسماء جلال بطريقة كوميدية من خلال أغنية لفرقة "أرامل ومطلقات سانت فاتيما"، لتفاجئ أسماء جلال الحضور على المسرح.

وقدمت أبلة فاهيتا بطريقة كوميدية الفنانة أسماء جلال، قائلة: "طنط أسماء جلال، واحدة كاسر الـ 30 أقولها ايه غير طنط؟".

وردت عليها أسماء جلال قائلة: "أنا لسه تامة الـ 30 بس الموضوع واحدة واحدة ومتقوليش طنط وتضغطي عليا".

وتطرقت أسماء جلال لعدة موضوعات، منها شائعات ارتباطها خلال الفترة الماضية، وكواليس علاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب مشاريعها الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر مشاركات أسماء جلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ويعرض للفنانة أسماء جلال حاليا في السينمات فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، حاتم صلاح، ظافر العابدين، ماجد امصري، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان.

اقرأ أيضا:

نجوم الفن بحفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة (صور)

نقيب المهن الموسيقية: "خالص دعواتي بالشفاء للموسيقار هاني مهنا"