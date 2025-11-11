"أحلى خبر".. تعليقات نجوم الفن على زواج مي عز الدين

20 صورة..من هو أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين؟

بعد ظهوره في عقد قرانها.. 20 صورة جمعت مي عز الدين وأحمد السعدني

كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة مي عز الدين زواجها رسميا على شاب من خارج الوسط الفني وذلك عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت مي صورة لهما عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: " الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".

وقام عدد كبير من نجوم الوسط الفني بتهنئة مي عز الدين على زواجها منهم الفنانة إيمان العاصي وكتبت: "مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك يارب"، الفنانة آمال ماهر وكتبت: "ألف مبروك ربنا يوفقك ويسعدك دايما، الفنان أحمد السعدني وكتب: "ألف مبروك ربنا يسعدكم ويهنيكم.

الفنانة مي كساب: "مبروك لأحلى عروسة ربنا يسعد قلوبكم بالرفاء والبنين يا حلوين".

الفنانة أسماء أبو اليزيد وكتبت: "ألف مبروك أحلى عروسة، أحلى خبر، ربنا يسعدكم ويهنيكم"، الفنانة ريهام أيمن: "ألف مبروك حبيبتي ربنا يسعدكم".

كما انهالت على مى تهنئات جمهورها ومحبيها متمنين لها السعادة في خطوتها الجديدة وعلقوا: "ألف مبروك ربنا يسعدكم، مليون مبروك ربنا يسعد قلبك يارب، ياعمري الف الف مبرووك يا برنسيسة قلبي فرحتلك من جوا قلبي والله يارب يعوض قلبك ويسعدك ويجبر بخاطرك احلى عروسة بالدنيا".

