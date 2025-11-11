إعلان

الصور الأولى.. حفل زفاف الفنانة هايدي موسى

كتب- مروان الطيب:

06:52 م 11/11/2025
تحتفل الفنانة هايدي موسى بزفافها على الإعلامي الرياضي محمد غانم، مساء اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

نشرت هايدي صورة من كواليس استعدادها لحفل الزفاف عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وكشفت عن إحدى الإكسسورات وكتب عليها اسم هايدي.

احتفلت الفنانة هايدي موسى بعقد قرانها من الإعلامي الرياضي محمد غانم نهاية شهر أكتوبر الماضي، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وظهر العروسين وهما يلتقطان صور رومانسية أمام سفح الأهرامات.

ونشرت هايدي موسى مقطع فيديو من كواليس عقد القران عبر حسابها على انستجرام وسط أجواء احتفالية.

وحاز الفيديو على تهنئة ومباركة متابعيها وكتبوا: "ألف مبروك، ربنا يسعد قلبك، فرحت لك من قلبي، أحلى مفاجأة".

