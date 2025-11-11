أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس "شمشون ودليلة"

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورة جديدة تجمعه بالفنان عصام السقا، من كواليس تصوير فيلمه الجديد "شمشون ودليلة".

ونشر "العوضي" الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

ويشارك في بطولة فيلم "شمشون ودليلة" عدد من نجوم الفن، أبرزهم: مي عمر، عصام السقا، محمود البزاوي، انتصار، وخالد سرحان، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، والمقرر طرحه في دور العرض خلال العام المقبل.

يُذكر أن الفنان أحمد العوضي يشارك أيضًا في مسلسل "علي كلاي"، ويضم العمل مجموعة من الفنانين من بينهم يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، انتصار، وخالد سرحان.

اقرأ أيضًا:

الطلاق على إنستجرام أشعل غضب آن الرفاعي.. وهؤلاء سبقوها

بداية المشوار.. حميد الشاعري في صورة نادرة مع محمد منير