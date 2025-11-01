بعد الإشادة به.. عماد الطيب يكشف لـ "مصراوي" كواليس مسلسل "ابن النادي"

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسيل عمران

خضعت الفنانة أسيل عمران لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت في الصور بفستان أنيق وجذاب.

بدرية طلبة

شاركت الفنانة بدرية طلبة في احتفالات المتحف المصري الكبير، ونشرت صورة لها بالزي الفرعوني عبر حسابها على فيسبوك.

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري في احتفالات المتحف المصري الكبير، ونشرت صورة ظهرت خلالها بإطلالة تشبه الزي الفرعوني.

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أسود أنيق وساحر.

هنا الزاهد

هنا الزاهد نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها أمام الأهرامات.