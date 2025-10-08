باسم سمرة وخالد سرحان يحتفلان بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2026

هنأ الفنانان باسم سمرة وخالد سرحان، المنتخب الوطني ولاعبيه، بتأهلهم لمونديال كأس العالم 2026 للمرة الرابعة.

وكتب باسم سمرة، عبر حسابه على إنستجرام: "مبروك لمصر الصعود لكأس العالم".

https://www.instagram.com/p/DPjuJo4DWv6/?e=17e106ee-acde-4013-85d0-f9582bceb79d&g=5

فيما كتب خالد سرحان، عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله مصر في كأس العالم ٢٠٢٦ ".

وتأهل منتخب مصر، إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب جيبوتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية منتخب مصر كلاً من: إبراهيم عادل في الدقيقة 8 ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و 84.

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى النقطة 23 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته ومتأهلاً لكأس العالم 2026 بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.