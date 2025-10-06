إعلان

"حصلت على منحة تفوق".. بكاء ابنة ياسر جلال قبل سفرها ألمانيا "فيديو"

كتب : مصطفى حمزة

02:34 م 06/10/2025
    ياسر و اسرته_2
    ياسر جلال وابنته قدرية_1

كشف النجم ياسر جلال، عن حصول ابنته "قدرية" على منحة تفوق للدراسة في ألمانيا.


ونشر النجم ياسر جلال، مقطع فيديو، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وهو يودع ابنته في المطار، وكتب: "قدرية أخدت منحة تفوق ومسافرة تكمل دراستها في ألمانيا، هتوحشينى يا دادو ".


واحتفل النجم ياسر جلال، في مايو الماضي، بنجاح ابنته "قدرية"، ونشر صورة جمعته بابنته على حساباته الرسمية، وعلّق عليها قائلاً: "مبروك يا قدرية التخرج من الثانوية العامة الألمانية (الأبيتور) بتفوق ما شاء الله فخور بيكي يا دادو".


وداع ياسر جلال ل ابنته "قدرية"

