إعلان

تعرف على موعد حفل أنغام في باريس

كتب : نوران أسامة

03:49 م 29/10/2025

أنغام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 2 نوفمبر المقبل، على خشبة مسرح Le Palais des Congrès de Paris.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت البوستر الدعائي، وعلّقت: "صوت مصر أنغام في باريس، مسرح Le Palais des Congrès de Paris، الأحد 2 نوفمبر".

يُذكر أن أنغام كانت قد طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها "سيبتلي قلبك" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.

اقرأ أيضًا:

فيديو وصور.. ليلى علوي تحتفل بتخرج نجلها: "يا أغلى من نور عيني"

نيقولا معوض ينشر صور من عيد ميلاد إليسا في بيروت

بعد شائعة ارتباطه بالمطربة اللبنانية شيراز.. أول ظهور لـ حسام حبيب

أنغام حفل أنغام باريس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء