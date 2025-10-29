تعرف على موعد حفل أنغام في باريس

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 2 نوفمبر المقبل، على خشبة مسرح Le Palais des Congrès de Paris.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت البوستر الدعائي، وعلّقت: "صوت مصر أنغام في باريس، مسرح Le Palais des Congrès de Paris، الأحد 2 نوفمبر".

يُذكر أن أنغام كانت قد طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها "سيبتلي قلبك" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.

