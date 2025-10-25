بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ مي عمر في باريس والجمهور يعلق (صورة)

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور في باريس.

ونشرت مي، الصورة التي ظهرت فيها بفستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "باريس لمدة ٢٤ ساعة فقط... هناك شيء كبير يتم تحضيره خلف الكواليس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة، تحفة فنية، قمر، عسل أوي".

يُذكر أن، مي عُمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.