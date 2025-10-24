عمرو الليثي وزاهي حواس في "واحد من الناس".. أسرار لعنة الفراعنة تُكشف

كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع الفنان مصطفى غريب والفنان حاتم صلاح بحفل زفافه أمس الخميس بقصر محمد علي.

وظهر الثنائي بالفيديو وهما يرقصان بشكل هستيري على المسرح، وسط تصفيق حار من الحضور، كما ظهرت العروسة معهما لتدخل أجواء الرقص.

وحضر من النجوم أحمد سعد ومحمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وروجينا وزوجها الفنان أشرف زكي.

ويعرض للفنان حاتم صلاح حاليا مسلسل "ابن النادي" بطولة الفنان أحمد فهمي، ويحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن حاتم صلاح يشارك بفيلم "السلم والثعبان 2" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.