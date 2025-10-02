إعلان

المركز القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"

كتب : منال الجيوشي

02:21 م 02/10/2025

مسابقة سيناريو

أعلن المركز القومي للسينما عن إطلاق مسابقة لكتابة السيناريو، وفتح باب استقبال المشاركات، ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى" الذي أطلقه معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو.

تستهدف المسابقة كتابة سيناريوهات لأفلام وثائقية تتراوح مدتها من 15 حتى 20 دقيقة، حول موضوعات متعددة، منها: الوعي الوطني والتاريخي، الوعي الرقمي والإعلامي، والوعي الثقافي والفكري، وذلك بهدف تعزيز الدور الثقافي والفكري لدى الأجيال الجديدة.

وأكّد المركز أن لجنة قراءة السيناريوهات تتكون من عدد من كبار السينمائيين من داخل وخارج المركز القومي للسينما، لضمان اختيار أفضل الأعمال المتميزة.

على الراغبين بالمشاركة تقديم 5 نسخ من السيناريوهات إلى مقر الإدارة العامة للإنتاج، خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا حتى 3 ظهرًا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المركز القومي للسينما في دعم المواهب الشابة وتشجيع الإنتاج السينمائي الوثائقي الذي يعكس القضايا الثقافية والاجتماعية في المجتمع المصري.

المركز القومي للسينما مسابقة سيناريو مشروع جيل واعي

