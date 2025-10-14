إعلان

ملحن "من كان ياما كان" يطلب الدعاء لزوجته لهذا السبب

كتب : مصطفى حمزة

11:05 ص 14/10/2025

كريم نيازي

كشف الملحن كريم نيازي، عن خضوع زوجته لعملية جراحية، صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب كريم نيازي، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "مراتي ونور عيني دخلت العمليات حالا بالله عليكم دعواتكم من قلبكم".

وتعاون المطرب كريم نيازي، مع النجم تامر حسني، في أغنية "من كان ياما كان"، التي قدمت في مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.

ولحن كريم، أكثر من أغنية للمطربة أصالة، ومنها "رجل مثالي، لما بنتجاهل"، وغنى من ألحانه المطرب فريد، والمطرب الشعبي أحمد شيبة، والمطربات جنات، وياسمين علي، ومها فتوني.

الملحن كريم نيازي، حفيد الموسيقار الراحل حسين فوزي، الذي تعاون مع نخبة من رموز الأغنية ، منهم المطرب محمد رشدي "يا بركة رمضان"، ومحرم فؤاد "إحنا ولاد النيل"، ونادية مصطفى "أيوة يامه"، وعلي الحجار "صلينا الفجر فين"، وياسمين الخيام "الليلة عيد"، ومحمد العزبي "عوض الله".

منشور كريم

كريم نيازي زوجة كريم نيازي عملية جراحية

