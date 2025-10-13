بالصور.. ليلى علوي تنشر جلسة تصوير جديدة من حفل زفاف صديقاتها

بعد عقد قرانها على هادي الباجوري.. 20 صورة ومعلومات عن هايدي خالد

شاركت النجمة ليلى علوي متابعيها على السوشيال ميديا صورًا جديدة من حفل زفاف صديقتها.

ونشرت ليلى مجموعة صور ظهرت فيها رفقة الفنانة دينا فؤاد وصديقاتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "قضيت أجمل وقت في حفل زفاف يوسف جرجيس وجيلان اسكندر، أتمنى لكما عمرًا مملوءًا بالسعادة والضحك، كان يومًا ساحرًا حقًا".

تخوض النجمة ليلى علوي تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" عام 2024.

