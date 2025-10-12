فيلم "القصص" يشارك في مهرجان "تالين بلاك نايتس السينمائي"



يشارك الفنان أمير المصري في المسابقة الرسمية لمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي (تالين بلاك نايتس) المُقام في إستونيا، والذي تُقام دورته الـ28 خلال الفترة من 7 إلى 23 نوفمبر المقبل.

يشارك أمير المصري بطولة فيلم القصص مع النجمة نيللي كريم، إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينك - محمد حفظي.



وفي سياق متصل، شهدت مشاركة أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي نجاحًا، إذ نفدت تذاكر عرضي فيلميه 100 Nights of Hero وGiant بالكامل قبل انطلاق فعاليات الدورة، التي تُقام خلال الفترة من 8 إلى 19 أكتوبر الجاري.



ويعتبر ذلك هو العرض الأول لفيلم Giant تمهيداً لطرحه في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط قريباً.



يحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه أمير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.



ويضم فيلم Giant مع امير المصري عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.



كما حصد فيلم 100 Nights of Hero العديد من الاشادات خلال عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي في ختام مسابقة أسبوع النقاد.



فيلم 100 Nights of Hero مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين، مايكا مونرو، ريتشارد جرنت.



ويقوم أمير المصري بدور جيروم في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار خيالي/رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعد استقبال ضيفا يقلب الأحوال.