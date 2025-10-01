"عمر الشعلة جالكم".. أحمد فهمي يروج لمسلسل ابن النادي قبل عرضه اليوم

كتب - معتز عباس:

يواصل الفنان أحمد فهمي الترويج لمسلسله الجديد "ابن النادي" والمقرر عرضه مساء اليوم على منصة "شاهد".

ونشر فهمي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ابن النادي النهاردة الساعة ١٢ على شاهد يارب يعجبكم".

وقال فهمي، في الفيديو: "بقول لكل فرق الدوري عمر الشعلة جالكم وهيولع المنافسة السنة دي".

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث نادي رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.

يشارك في مسلسل ابن النادي أحمد فهمي، وجلا هشام، وأحمد عبدالحميد، وحاتم صلاح، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أحمد فهمي على شاشة السينما كانت بفيلم "أحمد وأحمد" وشاركه البطولة الفنان أحمد السقا.

