ابنة عمرو دياب جريئة ورانيا يوسف في أحدث ظهور.. 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

زينة

نشرت الفنانة زينة، صورا لها خلال رحلة استمتاعها بالتزحلق على الجليد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا في الزحلقة بقى مفيش مني.. استنوا الوقعة علشان ولا شفتوا ولا هتشوفوا زيها".

منة شلبي

ظهرت الفنانة منة شلبي مرتدية "جيبة قصيرة" بصحبة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أسطورة أحبها وأعشقها".

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة بدون تفائل وأمل وإيمان لا تسوى شىء".

بوسي

خضعت المطربة بوسي، لجلسة تصوير جريئة ظهرت فيها مرتدية "فستان جريء"، ونشرتها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

رانيا يوسف

خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

انتصار

الفنانة انتصار، نشرت صورة لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها مرتدية نظارة مكتوب عليها (عام جديد سعيد)، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين".

إنجي كيوان

نشرت الفنانة وعارضة الأزياء إنجي كيوان، إطلالة جريئة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

كنزي عمرو دياب

ظهرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بصحبة عدد من صديقاتها.