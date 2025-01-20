رمضان 2025.. تغيير إسم مسلسل ياسمين صبري من "ضل حيطة" لـ "الأميرة"

كتب- هاني صابر:

روجت المخرجة شيرين عادل، لمسلسلها الجديد "الأميرة" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت شيرين، كلاكيت المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله.. يا رب اكتبلنا التوفيق، الأميرة، رمضان 2025".

وظهر من خلاله تغيير إسم المسلسل من "ضل حيطة" إلى "الأميرة".

"الأميرة" مكون من 15 حلقة وبطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم.