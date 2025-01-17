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وصول الموسيقار العالمي هانز زيمر إلى الرياض لإحياء حفل موسيقي

06:58 م الجمعة 17 يناير 2025

الموسيقار العالمي هانز زيمر

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كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن وصول الموسيقار العالمي هانز زيمر إلى مدينة الرياض من أجل إحياء حفل موسيقي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، والمقرر إقامته يوم 24 يناير الجاري.

ونشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "X"، ظهر خلاله هانز زيمر وهو يتم استقباله بالورود فور وصوله أرض الرياض، وأعرب زيمر عن سعادته بتقديم حفل موسيقي لأول مرة هناك

وعن الاستقبال الحافل الذي شهده قال: "أحب أن أقوم بكتابة الموسيقى للعالم أجمع، وأحب عزف الموسيقى، والآن بما أننا هنا أنا متحمس للغاية لأننا لم نقدم حفلًا هنا من قبل، ولا أنتظر حتى أقابل الجميع، وأنا سعيد للغاية لكوني هنا، وشكرًا على استضافتي".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، عن انضمام الموسيقار العالمي، هانز زيمر، لقوافل النجوم العالميين المشاركين في فعاليات "موسم الرياض" في شهر نوفمبر الماضي.

ونشر موقع العربية السعودي، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "X" كشف خلاله عن إحياء الموسيقار العالمي هانز زيمر حفلًا موسيقيًا في "موسم الرياض"، حيث ظهر "هانز" وهو يرحب بجمهوره ومحبيه في الشرق الأوسط، قائلا: "مرحبًا أنا هانز زيمر، يشرفني أن أكون جزء من موسم الرياض، مهرجان ترفيهي لمدة 5 أشهر".

وقام بتوجيه الشكر والتحية، قائلا: "أتقدم بجزيل الشكر للسعودية ومعالي تركي آل الشيخ لجعل هذا يحدث في 24 يناير 2025، سأقدم عرضًا حيًا مع الأوركسترا يأخذك من خلال موسيقاي من الأسد الملك، قراصنة الكاريبي، انترستيلر والكثير، ستكون أمسية موسيقية لا تريد أن تفوتها، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم هناك".

يذكر أن، يقام غدًا السبت حفل توزيع جوائز "Joy Awards" وهو حفل جوائز سنوي يقام في الرياض، ويشهد تكريم العديد من أبرز النجوم عن أعمالهم الفنية التي قدموها طوال العام الماضي.

هانز زيمر يصل الرياض

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