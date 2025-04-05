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بالصور.. نضال الشافعي يتلقى العزاء في زوجته هند علي بالشيخ زايد

07:53 م السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    نضال الشافعي يتلقى العزاء في زوجته هند علي (1)
  • عرض 20 صورة
    نضال الشافعي يصل عزاء زوجته رفقة ابنته (3)
  • عرض 20 صورة
    نضال الشافعي يتلقى العزاء في زوجته هند علي بالشيخ زايد (2)
  • عرض 20 صورة
    نضال الشافعي يتلقى العزاء في زوجته هند علي بالشيخ زايد (1)
  • عرض 20 صورة
    نضال الشافعي يتلقى العزاء في زوجته هند علي (2)
  • عرض 20 صورة
    نضال الشافعي يتلقى العزاء في زوجته هند علي (3)
  • عرض 20 صورة
    سامح حسين يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة نضال الشافعي
  • عرض 20 صورة
    سامح حسين يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة نضال الشافعي (2)
  • عرض 20 صورة
    سامح حسين يصل عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 20 صورة
    سامح حسين يصل عزاء زوجة نضال الشافعي (3)
  • عرض 20 صورة
    سامح حسين يصل عزاء زوجة نضال الشافعي (1)
  • عرض 20 صورة
    سامح حسين يصل عزاء زوجة نضال الشافعي (2)
  • عرض 20 صورة
    ريهام عبدالغفور تصل عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 20 صورة
    حضور نجوم الفن والمجتمع عزاء زوجة نضال الشافعي (4)
  • عرض 20 صورة
    حضور نجوم الفن والمجتمع عزاء زوجة نضال الشافعي (3)
  • عرض 20 صورة
    نضال الشافعي يصل عزاء زوجته رفقة ابنته (2)
  • عرض 20 صورة
    ريهام عبدالغفور في عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 20 صورة
    حضور نجوم الفن والمجتمع عزاء زوجة نضال الشافعي (2)
  • عرض 20 صورة
    حضور نجوم الفن والمجتمع عزاء زوجة نضال الشافعي (1)
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كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي.

وحرص نضال الشافعي وابنته على استقبال المعزين في وفاة زوجته، في العزاء الذي يقام بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 بميدان اسبكترا.

حضر عدد من نجوم الفن، أبرزهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، الفنان سامح حسين، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان محمد جمعة.

رحلت عن عالمنا مساء الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

عزاء هند محمد علي عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي نضال الشافعي المجمع الإسلامي نجوم الفن أشرف زكي سامح حسين روجينا محمد جمعة
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