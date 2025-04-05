سامح حسين وأشرف زكي يقدمان واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي.

وحرص نضال الشافعي وابنته على استقبال المعزين في وفاة زوجته، في العزاء الذي يقام بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 بميدان اسبكترا.

ووصل العزاء الفنان سامح حسين، الفنانة ريهام عبدالغفور ، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا.

يذكر أن زوجة الفنان نضال الشافعي، رحلت عن عالمنا الخميس الماضي 3 أبريل، وأعلن الخبر الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.