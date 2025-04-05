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سامح حسين وأشرف زكي يقدمان واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي (صور)

07:49 م السبت 05 أبريل 2025
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    نضال الشافعي يصل عزاء زوجته رفقة ابنته (3)
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    سامح حسين يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة نضال الشافعي
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    حضور نجوم الفن والمجتمع عزاء زوجة نضال الشافعي (2)
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    اشرف زكي وروجينا في عزاء زوجة نضال الشافعي
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    أشرف زكي وروجينا
  • عرض 8 صورة
    سامح حسين يصل عزاء زوجة نضال الشافعي
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    سامح حسين يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة نضال الشافعي (2)
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كتب - معتز عباس:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي.

وحرص نضال الشافعي وابنته على استقبال المعزين في وفاة زوجته، في العزاء الذي يقام بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 بميدان اسبكترا.

ووصل العزاء الفنان سامح حسين، الفنانة ريهام عبدالغفور ، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا.

يذكر أن زوجة الفنان نضال الشافعي، رحلت عن عالمنا الخميس الماضي 3 أبريل، وأعلن الخبر الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

عزاء هند محمد علي عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي نضال الشافعي المجمع الإسلامي سامح حسين ريهام عبدالغفور روجينا
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