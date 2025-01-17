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نيكول سابا بصحبة نادين نسيب نجيم في طريقهما لحضور حفل "Joy Awards" 2025

07:02 م الجمعة 17 يناير 2025

نيكول سابا ونادين نسيب نجيم

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كتب- مروان الطيب:
كشفت الفنانة نيكول سابا، عن توجهها إلى الرياض لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، المقرر إقامته غدًا السبت بحضور عدد كبير من أبرز النجوم.

ونشرت نيكول سابا صورة لها على متن إحدى الطائرات، وظهرت خلالها رفقة الفنانة نادين نسيب نجيم وعلقت: "الرياض، نحن قادمون".

ويشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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نيكول سابا نادين نجيم Joy Awards
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