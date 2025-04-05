رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيتين من ألبومه الغنائي الجديد

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب رامي جمال طرح أغنيتين بعنوان "مين يا قلبي" و"مش مجرد حب"، وذلك ضمن ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه في العيد الكبير.

ونشر رامي بوستر الأغنيتين عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بما أننا قررنا أن الألبوم في العيد الكبير ان شاء الله ووحشتونا فقررنا ننزلكم أغنيتين واحدة يوم الخميس وواحدة الاتنين وبعدها ان شاء الله نتقابل في الألبوم".

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يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا أغنية "حياتي حلوة"، من كلمات حسام سعيد، ألحان محمد النادي، توزيع ومكس وماستر يحيى يوسف.

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