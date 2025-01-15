مي عمر في السيارة ونسرين طافش بملابس رياضية ومايا دياب جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:



لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".



غادة طلعت

خطفت الفنانة غادة طلعت الأنظار، من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان قصير باللون البنفسجي.



نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وظهرت بملابس رياضية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".



أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها، صورة جديدة لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".



ولاء الشريف

ظهرت الفنانة ولاء الشريف مع كبلها، ونشرت الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.



سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت فيها توب باللون الأسود وبنطولن جينز.



منة عرفة

ظهرت الفنانة منة عرفة داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.



نور إيهاب

شاركت الفنانة نور إيهاب، متابعيها أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل "الجيم".



مايا دياب

خضعت الفنانة اللبنانية، مايا دياب لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت مايا بإطلالة جريئة باللون الأحمر خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب متابعيها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت مي داخل سيارتها بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب متابعيها.