منهم عادل إمام وسمير غانم.. نجوم تأثر هشام ماجد بموهبتهم؟

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان هشام ماجد عن سبب عشقه للفن والتمثيل، والنجوم الذين تأثر بموهبتهم.

وقال "هشام"، في لقائه ببرنامج "عرب وود": "في ناس كتير، زي سمير غانم وعادل إمام ومحمود عبدالعزيز وهشام سليم، هو مش كوميدي بس بحبه طول عمري بحبه، وهشام سليم من الأسباب أني كان نفسي أبقى ممثل".

وأضاف: "بره مصر بحب تمثيل سايمون بيج، أوين ويلسن، كل دول اتاثرت بيهم".

جاء هذا اللقاء على هامش قبل ساعات قليلة من انطلاق مسرحيته "البقاء للأصيع"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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مسرحية "البقاء للأصيع" بطولة الفنان هشام ماجد والفنان شيكو، من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة من 12- 16 يناير الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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