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عائشة بن أحمد تداعب قطتها وتحاول تقبيلها.. والجمهور يعلق (فيديو)

01:05 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

عائشة بن أحمد

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كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها، عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو لها وهي تداعب قطتها وتحاول تقبيلها.

ونشرت عائشة ، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لازم نتقمص دور القطوس مش نبوس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الضحكة الحلوة" ، "إيه القمر ده" ، "قمرين" ، "ما شاء الله" ، "عسل" ، "الجميلة".

يذكر أن، عائشة بن أحمد تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل"الغاوي" الذي يخوض بطولته أحمد مكي ومن إخراج ماندو العدل.

عائشة بن أحمد قطة عائشة بن أحمد السوشيال ميديا
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