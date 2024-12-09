عائشة بن أحمد تداعب قطتها وتحاول تقبيلها.. والجمهور يعلق (فيديو)

كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها، عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو لها وهي تداعب قطتها وتحاول تقبيلها.

ونشرت عائشة ، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لازم نتقمص دور القطوس مش نبوس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الضحكة الحلوة" ، "إيه القمر ده" ، "قمرين" ، "ما شاء الله" ، "عسل" ، "الجميلة".

يذكر أن، عائشة بن أحمد تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل"الغاوي" الذي يخوض بطولته أحمد مكي ومن إخراج ماندو العدل.