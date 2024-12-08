نبيلة عبيد عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "حاجة مشرفة وعظيمة"

كتب- مروان الطيب:

أعربت النجمة نبيلة عبيد، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة هذا العام، وذلك من حفل "المرأة في السينما" الذي أقيم على هامش الفعاليات بحضور عدد كبير من أبرز النجوم والنجمات.

وحلت نبيلة عبيد، ضيفة على برنامج "عرب وود"، وتطرقت خلال حديثها عن التطور الكبير الذي يشهده مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وعن اهتمامه البالغ بالسينما ونجومها وصناعها.

وعن التطور الذي يشهده المهرجان قالت: "المهرجان حاجة عظيمة جدًا الحقيقة، وكل مرة بشوف تقدم أكتر وفاتحين سكة حلوة وطريقة حلوة للسينما والمسرح، حاجة حلوة أوي ومشرفة وحاجة تسعد، وكل ما بنيجي بنشوف التقدم أكتر وأكتر وكلنا بنبقى سعداء".

يذكر أن، نبيلة عبيد انضمت مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "جذوة" في أولى تجاربها الدرامية السعودية والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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