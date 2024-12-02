مي صالح صديقة فرح الزاهد بمسلسل "روج أسود"

كتب- هاني صابر:

بدأت الفنانة الشابة مي صالح، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "روج أسود"، حيث تلعب خلال أحداثه دور صديقة فرح الزاهد الأنتيم وتدعى "ندى".

ويحكي مسلسل "روج إسود " قصص حقيقية لسيدات مصريات ومعاناتهن مع الرجل، وحديث الزواج والإنفصال ومن المقرر عرضه قريبا.

المسلسل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، وآخرين.

يذكر أن، مي صالح عرض لها مؤخرا مسلسل " نقطة سودة" بطولة ناهد السباعي، أحمد فهمي، وفاء عامر، أحمد بدير، ومن إخراج محمد أسامة وتأليف أمين جمال.