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"أقف مع نفسك وراجع حساباتك".. بدرية طلبة توجه رسالة غامضة

08:01 م السبت 14 ديسمبر 2024

بدرية طلبة

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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة بدرية طلبة رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتبت بدرية منشور عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "لما تظلم بني أدم وأنت متعرفش ظروفه وتغلط فيه وتسبه وترميه بالباطل وهو ميعرفكش أصلا ولا ضرك في يوم من الايام يبقي أنت شخص مريض نفسيآ ومحتاج تتعالج و حاقد وحاسد وقلبك مليان غل وسواد و ناقص تربية و ناسي ربنا وجاهل بتعاليم دينك يبقى العيب فيك”.

واختتمت حديثها: "نصيحة لازم تقف مع نفسك واقفة حلوة كدا تراجع حساباتك علشان اللي زيك بتكون أخرته سودة ولما يروح للي خلقه بتكون سيرته".

وكانت بدرية طلبة استقبلت عزاء زوجها مصطفى سالم بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد

يذكر أن المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم زوج الفنانة بدرية طلبة، رحل عن عالمنا فجر الأحد الماضي، وكتبت بدرية عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برة مصر، دعواتكم بالرحمة والمغفرة

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بدرية طلبة نجوم الفن
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