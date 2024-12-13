جوري بكر بدون مكياج وهيدي كرم جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بفستان أنيق، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" نالت من خلاله إعجاب متابعيها.

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورًا جديدة أثناء تواجدها في أبو ظبي، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة كاجوال.

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد، صورة تجمعها بالفنان آسر ياسين من كواليس تصوير مسلسل "موعد مع الماضي"، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

شيرين رضا

ظهرت الفنانة شيرين رضا، بإطلالة كلاسيكية، خطفت من خلالها أنظار متابعيها، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي، صورة لها من فعاليات حفل بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة كاجوال، مرتدية خلالها توب مكشوف البطن، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت فيها بدون مكياج.

سامو زين

شارك الفنان سامو زين، متابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ونال من خلالها إعجاب متابعيه.