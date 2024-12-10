بإطلالة شتوية.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ريم، صورة لها، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس شتوية.

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""منورة في الشتاء"، "جميلة وزي القمر"، "قمر 14"، "مذهلة بجد"، "أجمل جميلات مصر"، "جمالك جريء".

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يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت، في فيلم "أهل الكهف"، والذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة

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