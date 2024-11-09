المخرج محمد سامي يشيد بهذا الشخص: "من أهم رجال صناعة السينما"

كتبت - نوران أسامة:

أشاد المخرج محمد سامي، بأحد العاملين بمسلسل "إش إش" يدعى عباس صابر، مؤكدا أنه من أهم رجال صناعة السينما في تاريخ مصر.

ونشر سامي، صورة تجمعه به، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فخر الصناعة، الأستاذ عباس صابر، رجل من أهم رجال صناعة السينما في تاريخ مصر، لينا شرف الشغل معاك وبنتعلم منك يا عم عباس يا جميل، أنت إضافة لأي حد بيشتغل معاك".

ويجمع مسلسل "إش إش" المخرج محمد سامي بزوجته الفنانة مي عمر في دراما رمضان 2025.

ويعد العمل الثاني على التوالي، الذي تقوم ببطولته مي عمر، ويتولى كتابة قصته محمد سامي، بعد مسلسل "نعمة الافوكاتو" الذي عرض في رمضان 2024.

وتقوم الفنانة مي عمر في مسلسل "إش إش"، المقرر عرضه في رمضان 2025، بأداء شخصية الراقصة "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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