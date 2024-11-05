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بسبب فستانها.. ميريام فارس تتصدر تريند "جوجل"

11:39 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

ميريام فارس

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كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة ميريام فارس محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب حفلها الأخير الذي أحيته ضمن فعاليات"XM Arabia".

وظهرت "ميريام"، خلال الحفل بإطلالة جرئية، ارتدت خلالها فستان مكشوف باللون الأبيض.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريام فارس بعنوان "غنيلي شوي شوي" لكوكب الشرق أم كلثوم، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ميريام فارس

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