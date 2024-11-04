"هنا تتحقق الأحلام".. بث مباشر لافتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" في الرياض

كتب- مروان الطيب:

تشهد الرياض مساء اليوم الاثنين، افتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ وسط تغطية إعلامية ضخمة وبحضور عدد كبير من أبرز النجوم والمشاهير والشخصيات العامة.

وبدأ منذ قليل بث مباشر لفعاليات افتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" عبر قناة "Mbc مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية"، وأكد أديب خلال حديثه أن استديوهات الحصن "بيج تايم" تقدم أعلى مستوى من التقنية وعلق: "هنا مصنع الأحلام، هنا تتحقق الاحلام، هنا كل الإمكانيات لكل واحد عاوز يحقق أحلامه في السينما أو الدراما التلفزيونية".

البث المباشر لافتتاح #استوديوهات_الحصن بيق تايم وجهة الإنتاج الجديدة في الشرق الأوسط 🎥🇸🇦



Live Stream the opening of #AlhisnStudios , the new hub for film and TV production in the Middle East 🎥



https://t.co/gyNVTXikOg — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 4, 2024

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لفعاليات "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والثقافية والتي تشهد حضور جماهيري كبير، إلى جانب حضور ألمع الأسماء في مختلف المجالات من حول العالم وسط تغطية إعلامية عالمية، كان آخرها بطولة التنس العالمية "6 Kings Slam" التي شهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة التنس حول العالم وسط منافسة شرسة.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن دعم عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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