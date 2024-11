"هنا تتحقق الأحلام".. بث مباشر لافتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" في الرياض

كتب- مروان الطيب:

تشهد الرياض مساء اليوم الاثنين، افتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ وسط تغطية إعلامية ضخمة وبحضور عدد كبير من أبرز النجوم والمشاهير والشخصيات العامة.

وبدأ منذ قليل بث مباشر لفعاليات افتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" عبر قناة "Mbc مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية"، وأكد أديب خلال حديثه أن استديوهات الحصن "بيج تايم" تقدم أعلى مستوى من التقنية وعلق: "هنا مصنع الأحلام، هنا تتحقق الاحلام، هنا كل الإمكانيات لكل واحد عاوز يحقق أحلامه في السينما أو الدراما التلفزيونية".

البث المباشر لافتتاح #استوديوهات_الحصن بيق تايم وجهة الإنتاج الجديدة في الشرق الأوسط 🎥🇸🇦



Live Stream the opening of #AlhisnStudios , the new hub for film and TV production in the Middle East 🎥



