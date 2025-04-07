بالصور.. تكريم دنيا سامي ومصطفى غريب في مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

كتب - معتز عباس:

كرم مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، برئاسة الدكتور محمود فؤاد صدقي، نخبة من رواد المسرح الذين تركوا بصمة واضحة في هذا المجال، في حفل بهيج أقامه مسرح نهاد صبيحة برعاية أكاديمية الفنون.

وشمل التكريم مهندس الديكور القدير حازم شبل، والمخرج المسرحي المبدع أحمد البنهاوي، بالإضافة إلى الفنانين المتألقين: مرام عبد المقصود، وكورولس صبري، وربيع سعد، وعمرو عادل، وعلي صبحي، ودنيا سامي، ومصطفى غريب، ومحمد رضوان، والدكتور محمد عبد المعطي.

خلال افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، والتي تحمل اسم الدكتور أشرف زكي، صرح رئيس المهرجان الدكتور محمود فؤاد صدقي قائلاً: "لطالما راودنا حلم إنشاء مهرجان مسرحي ضخم تحت مظلة أكاديمية الفنون على مدار أربع سنوات، لم يكن هدفنا أن يقتصر هذا المهرجان على طلاب وخريجي الأكاديمية فحسب، بل أن يكون منصة شاملة لكافة الفرق المسرحية والأفكار الإبداعية المتنوعة".

وأضاف: "اليوم، بفضل الله، تحقق هذا الحلم، أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري للدكتورة غادة جبارة، رئيسة الأكاديمية، لدعمها اللامحدود لهذه الفكرة ومساعدتنا في تجسيدها على أرض الواقع، كما أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور أشرف زكي لموافقته الكريمة على أن تحمل الدورة الأولى اسم قامة مسرحية بحجمه".

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