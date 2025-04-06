جلسة تصوير جريئة لـ مي عمر تخطف بها الأنظار.. والجمهور يعلق (صور)

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وذلك بعد انتهاء مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "إش إش" إخراج محمد سامي.

وظهرت مي بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان قصير، لتنال إعجاب الفنانة إنجي كيوان.

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عسل وزي القمر"، "جمالو يا قلبي"، "الاوتفيت روعه بجد"، "ايه الحلويات دى يا إش إش"، "نجمة الاناقة والجمال"،

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يذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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