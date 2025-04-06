بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت نسرين صورًا لها بفستان قصير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب جمهورها.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال العرب"، "الجمال له ناسه"، "ساحرة الجمال"، "أناقة ورود الحب"، "احلي واجمل فنانه".

يذكر أن، نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل"بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، خالد سليم، أيتن عامر، وعدد من الفنانين.

View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

اقرأ أيضا..

جلسة تصوير جريئة لـ مي عمر تخطف بها الأنظار.. والجمهور يعلق (صور)

مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون يكشف عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم الدورة الــ ١٣