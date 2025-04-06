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بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة والجمهور يغازلها

11:20 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش من أحدث ظهور لها (5)
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش من أحدث ظهور لها (4)
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش من أحدث ظهور لها (3)
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    نسرين طافش من أحدث ظهور لها (2)
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش من أحدث ظهور لها (1)_1
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت نسرين صورًا لها بفستان قصير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب جمهورها.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال العرب"، "الجمال له ناسه"، "ساحرة الجمال"، "أناقة ورود الحب"، "احلي واجمل فنانه".

يذكر أن، نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل"بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، خالد سليم، أيتن عامر، وعدد من الفنانين.

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نسرين طافش انستجرام نسرين طافش مسلسل بدون مقابل
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