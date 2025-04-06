درة تنشر صورًا رومانسية مع زوجها وتعلق: "حيثما يوجد الحب توجد الحياة"
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كتب - معتز عباس:
شاركت الفنانة درة متابعيها مجموعة صور لها رفقة زوجها هاني سعد في هولندا، والتي لاقت إعجاب جمهورها، وتفاعلت معها النجمة فيفي عبدة.
ونشرت درة الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالات مختنلفة، أحدها وهي ترتدي الحجاب.
وكتبت درة تعليقًا على الصور: "حيثما يوجد الحب توجد الحياة، حيثما توجد الحياة يوجد الأمل".
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ودخلت درة عالم الإخراج والإنتاج لأول مرة من خلال فيلم وثائقي بعنوان "وين صرنا"، يجسد معاناة أسرة فلسطينية، ويستكشف قضايا اجتماعية وثقافية عن فلسطين.
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