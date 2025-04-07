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حدث بالفن | حفل زفاف نجل جورج وسوف وإصابة خالد الصاوي بانزلاق غضروفي

12:05 ص الإثنين 07 أبريل 2025
حدث بالفن | حفل زفاف نجل جورج وسوف وإصابة خالد الصاوي بانزلاق غضروفي

النشرة الفنية

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إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم، كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد زوجها مصطفى جاد، أول تعليق من نضال الشافعي بعد عزاء زوجته، تفاصيل حفل محمد رمضان بأمريكا، خالد الصاوي يدخل "تريند" محرك البحث "جوجل" لهذا السبب، وغيرها من الأخبار.

رامي صبري إلهام شاهين ميشيل أحد وفاة ميشيل أحد حفل محمد رمضان بأمريكا محمد رمضان تركي آل الشيخ خالد الصاوي نضال الشافعي مادلين طبر كارمن سليمان جورج وسوف عمرو دياب

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