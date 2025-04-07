حدث بالفن | حفل زفاف نجل جورج وسوف وإصابة خالد الصاوي بانزلاق غضروفي

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم، كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد زوجها مصطفى جاد، أول تعليق من نضال الشافعي بعد عزاء زوجته، تفاصيل حفل محمد رمضان بأمريكا، خالد الصاوي يدخل "تريند" محرك البحث "جوجل" لهذا السبب، وغيرها من الأخبار.