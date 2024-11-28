لها فضل كبير على حياتي.. صبا مبارك: "نفسي أشتغل في الدراما السورية"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة صبا مبارك عن رغبتها، في تقديم أعمال فنية درامية سورية.

وقالت صبا، في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، على هامش مشاركتها في مهرجان "ضيافة" بدولة الإمارات، إن الدراما السورية لها فضل كبير على مسيرتها الفنية.

وأضافت: "نفسي اشتغل في الدراما السورية، ده شيء يسعدني لو جالي عرض مناسب هتلاقيني تاني يوم بشتغل مسلسل سوري، لأنه أنا الدراما السورية لها فضل كبير عليا وعلى حياتي وعلى شغلي كفنانة".

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وتشارك صبا مبارك في مسلسل "وتر حساس"، الذي تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو من نوعية المسلسلات الدرامية غير القصيرة. العمل من بطولة إنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد فاضل ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج .

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