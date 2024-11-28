ريم مصطفى تشارك جمهورها صورة جديدة لها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ونشرت ريم الصورة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "في يوم من الأيام".

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت، في فيلم "أهل الكهف"، والذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من نور بدر بعد أنباء فسخ خطوبته من نور إيهاب

أول تعليق من لطيفة بعد حصولها على جائزة أفضل ألبوم لعام 2024 بمهرجان "ضيافة" بالإمارات

بأول أغنية غناها من ألحانه.. تامر حسني يوجه إلى الراحل محمد رحيم رسالة مؤثرة