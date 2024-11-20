إليسا: "ما رح سامح بحياتي كل حدا بهدل لبنان وشعبها"

كتبت- سهيلة أسامة:

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن غضبها الشديد، بسبب الأوضاع الأليمة التي تمر بها لبنان الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.

وكتبت إليسا على حسابها الخاص بموقع "إكس": "ما رح سامح بحياتي، كل حدا بهدل لبنان وشعبه ووصلوا لهون، ويللي مش عاجبو يعيرني سكوته".

وكشفت إليسا نهاية شهر سبتمبر الماضي عن تأجيل حفلها في قبرص نظرًا للظروف التي تمر بها لبنان وسط قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدن هناك وسط استشهاد ونزوح المئات من العائلات.

ونشرت إليسا بيانًا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها "انستجرام" وعلقت: "تدهورت الأوضاع الأمنية في بلدي الحبيب لبنان في الأيام الماضية بشكل دراماتيكي وهذا ما جعلني مثل أي مواطنة لبنانية أشعر بالقلق المتزايد على وطني، وفي الوقت نفسه كنت ملتزمة بحفل في قبرص منذ أكثر من خمسة اشهر، فبدأت مفاوضات مع المنتجين لإلغائه احترامًا لأهل بلدي وللشهداء الأبرياء والمدنيين الذين يسقطون بالعشرات".

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