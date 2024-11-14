أيمن بهجت قمر يوضح حقيقة ارتباطه بفتاة ظهرت معه بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

أوضح السيناريست أيمن بهجت قمر، حقيقة ما تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع خلال الساعات القليلة الماضية، حول ارتباطه بفتاة ظهر معها على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45.

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي "فيسبوك": "حصل سوء فهم من بعض المواقع امبارح بعد حضوري افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، أنا مش متجوز ومي صديقة مقربة ليا لذلك وجب التوضيح، أنا تليفوني ما سكتش من إمبارح".

وخطف أيمن بهجت قمر الأنظار فور وصوله على ريد كاربت حفل الافتتاح، وظهر برفقة سيدة وسط تداول شائعات ارتباطه بها.

وكانت آخر مشاركات السيناريست أيمن بهجت قمر بفيلم "أهل الكهف" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية، وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

يذكر أن، أيمن بهجت قمر ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية بعنوان "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، كما ينتظر عرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والمقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة.

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