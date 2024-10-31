داخل سيارتها.. مي عمر تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار إليها في أحدث ظهور لها من داخل سيارتها، ولاقت تفاعل المتابعين.

ونشرت مي، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إهداء إلى فراشاتي الجميلة، أشكركم على رفعي إلى أعلى، وأنا ممتنة إلى لكل واحد منكم"

وظهرت مي، بإطلالة كاجوال، ارتدت خلالها توب باللون الأبيض وجاكيت أزرق، وبنطلون جينز"، وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أحلى الحلوين، الله أكبر، ماشاء الله على الجمال، صباح العسل والجمال، قمر، حلويات الله يحميكي".

يذكر أن، مي عمر تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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