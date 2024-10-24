"خالصين".. هكذا علق نبيل الحلفاوي على تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري

كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تتويج فريق كرة القدم بالنادي الأهلي بكأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 7-6.

وكتب الحلفاوي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "خالصين.. فعلتها ركلات الحظ وانحازت للأفضل بعد التعادل في المباراتين، مبروك للأهلي كأس مستحق، هارد لك للزمالك".

حصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء توقيت المباراة الأصلي بدون أهداف.

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