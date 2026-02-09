يواصل الفنان محمد عادل إمام الترويج لمسلسله "الكينج" الذي يشارك به ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر محمد إمام صورة لشخصيته التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل عبر صفحته على انستجرام، وكتب: "حمزة الدباح، أخطر راجل في الشرق الأوسط والوطن العربي، هتعرفوا ليه لما تشوفوا المسلسل إن شاء الله".

كواليس مسلسل "الكينج"

تدور أحداث مسلسل "الكينج" في إطار من الدراما الشعبية، وتواجه شخصية البطل الكثير من العقبات، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

ويشارك ببطولة المسلسل: ميرنا جميل، حنان مطاوع، سامي مغاوري، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

أعمال ينتظر عرضها محمد إمام قريبا

ينتظر محمد عادل إمام عرض فيلم "شمس الزناتي: البداية" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

