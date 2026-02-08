إعلان

رمضان 2026.. مسلسل "ماعت" بأبطال من الذكاء الاصطناعي على إذاعة الشرق الأوسط

كتب : منال الجيوشي

06:53 م 08/02/2026

أعلن المخرج أيمن عبد الرحمن، مدير إدارة الدراما بإذاعة الشرق الأوسط، عن إطلاق المسلسل الإذاعي الجديد "ماعت"، وهو أول عمل درامي عربي يُنتج بالكامل باستخدام أصوات رقمية مُخلّقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI).

ويعتمد المسلسل على شخصيات درامية تم تصميمها صوتيًا من الصفر، دون مشاركة ممثلين بشريين، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقال أيمن عبد الرحمن، مؤلف ومخرج العمل، في بيان صحفي: "الهدف ليس استبدال العنصر البشري، وإنما توسيع حدود الخيال. في ماعت حاولت ضبط المشاعر رقميًا، لصناعة تجربة سمعية أقرب للسينما، الأصوات هنا ليست ذبذبات، بل شخصيات لها تاريخ ووجع وكبرياء».

وأضاف أن العمل يمثل حجر الأساس لما يمكن تسميته بـ«الدراما المُخلّقة» (Synthetic Drama)، وهو اتجاه فني جديد يسمح بتنفيذ أفكار إبداعية معقدة بتكلفة أقل وجودة تنافس المعايير العالمية، ويعيد وضع الدراما الإذاعية العربية داخل سباق التطور التكنولوجي العالمي.

مسلسل "ماعت" مكون من 15 حلقة، ومن المقرر إذاعته خلال شهر رمضان 2026 عبر إذاعة الشرق الأوسط.

المخرج أيمن عبد الرحمن إذاعة الشرق الأوسط المسلسل الإذاعي ماعت الذكاء الاصطناعي

