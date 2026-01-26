إعلان

"حجاب ولوك شعبي".. هدى المفتي تروج لمسلسل "سوا سوا" في رمضان 2026

كتب : معتز عباس

09:36 م 26/01/2026

الفنانة هدى المفتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روجت الفنانة هدى المفتي لأحدث أعمالها الفنية مسلسل "سوا سوا"، والمقرر عرضه في رمضان 2026. ونشرت هدى صورة لها بالحجاب والعباءة، في ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت :"سوا سوا". وتجسد هدى المفتي شخصية فتاة تنتمى إلى أسرة ثرية، التي تدخل في علاقة عاطفية مع أحمد مالك الذي شخصية شاب بسيط يعمل فى مهنة حرفية ويعيش فى منطقة السيدة زينب. ويدخل الطرفان في صراع وعقابات بسبب الفوارق الطبقية والاجتماعية بينهم، ضمن أحداث المسلسل. مسلسل "سوا سو"، يشارك فى بطولته هدى المفتي، أحمد مالك، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، وشريف الدسوقى، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج صادق الصباح، ويتكوّن من 15 حلقة.

هدى المفتي تروج لمسلسل سوا سوا

اقرأ أيضا..

بعد تصدرها التريند.. 20 صورة رومانسية جمعت دنيا المصري وزوجها

رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"

هدى المفتي مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026 مسلسل سوا سوا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نار الانتقام تحرق جيرة"السلام" والضحية:جثة طفلة في طشت غسيل
حوادث وقضايا

نار الانتقام تحرق جيرة"السلام" والضحية:جثة طفلة في طشت غسيل
سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا
مصراوى TV

سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا
شعبة المحمول: إلغاء إعفاء الهاتف يحمي التاجر لا المصنع.. وأسعار المستعمل
اقتصاد

شعبة المحمول: إلغاء إعفاء الهاتف يحمي التاجر لا المصنع.. وأسعار المستعمل
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء
مصراوى TV

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء
نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
أخبار مصر

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026