"حجاب ولوك شعبي".. هدى المفتي تروج لمسلسل "سوا سوا" في رمضان 2026

روجت الفنانة هدى المفتي لأحدث أعمالها الفنية مسلسل "سوا سوا"، والمقرر عرضه في رمضان 2026. ونشرت هدى صورة لها بالحجاب والعباءة، في ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت :"سوا سوا". وتجسد هدى المفتي شخصية فتاة تنتمى إلى أسرة ثرية، التي تدخل في علاقة عاطفية مع أحمد مالك الذي شخصية شاب بسيط يعمل فى مهنة حرفية ويعيش فى منطقة السيدة زينب. ويدخل الطرفان في صراع وعقابات بسبب الفوارق الطبقية والاجتماعية بينهم، ضمن أحداث المسلسل. مسلسل "سوا سو"، يشارك فى بطولته هدى المفتي، أحمد مالك، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، وشريف الدسوقى، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج صادق الصباح، ويتكوّن من 15 حلقة.

