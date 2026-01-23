إعلان

رمضان 2026.. طرح إعلان "إفراج" بطولة عمرو سعد

كتب : منى الموجي

02:40 م 23/01/2026

بوستر مسلسل إفراج

كشفت مجموعة MBC عن الإعلان التشويقي الأول لمسلسل إفراج، بطولة النجم عمرو سعد والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، بعد أقل من شهر.

ونُشر الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبا بتعليقات تكشف عن ملامحه، بينها "من قلب منطقة شعبية.. أسرار الماضي تشعل صراعات الحاضر. انتظرونا في رمضان مع مسلسل إفراج"، و"بعد 15 عاما خلف القضبان يخرج عباس الريس إلى الحرية ليصطدم بعالم أشد ظلمة من زنزانة السجن، انتظرونا في رمضان مع مسلسل إفراج".

مسلسل إفراج، تأليف ورشة ملوك، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، حاتم صلاح، سماء إبراهيم، محسن منصور.

رمضان 2026 عمرو سعد مجموعة MBC مسلسل إفراج

