طرح الملصق الدعائي الرسمي لمسرحية "أم كلثوم" الموسيقية

06:11 م الأحد 31 أغسطس 2025

سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم

كتبت- منى الموجي:

كشفت "العدل جروب ستوديوز" الملصق الرسمي لمسرحية "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست"، وهي أول إنتاجات الشركة، التي اختارت أن تقدم عملا مسرحيا موسيقيا يتناول سيرة كوكب الشرق.

ويظهر الملصق الدعائي كلوحة مرسومة للنصف العلوي من السيدة أم كلثوم بالشكل الذي اعتادت أن تظهر به في حفلاتها، فيما كتب أسفلها أم كلثوم.. دايبين في صوت الست بلون ذهبي.

وقال الدكتور مدحت العدل في بيان صحفي "أهمية المسرحية أنها تسرد أسرار لأول مرة يتعرف عليها الناس عن أم كلثوم وأغانيها، وقصص الحب في حياتها"، مضيفًا أن المسرحية تقدم للمشاهدين أول مسرحية موسيقية لا تقل عن مستوى مسرحيات برودواي الموسيقية تتناول سيرة أم كلثوم.

وأوضح "عند التحدث عن أم كلثوم نذكر المسرح، ولما نقول مسرح لمطربة يبقى مسرحية موسيقية، لذا أنا أرى أن هذا أنسب شكل ممكن تقدم فيه المسرحية، والمسرح الموسيقي يقدم فيه كل عناصر الإبهار وهي العناصر المستخدمة في مسرحية أم كلثوم."

تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.

المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبدالواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.

أم كلثوم.. دايبين في صوت الست، من إنتاج اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗودﯾوز (ﻣدﺣت اﻟﻌدل)، ومن المقرر عرض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻓﻰ ﺷﮭر أكتوبر اﻟﻣﻘﺑل 2025، وذلك ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح "المسرح" في فندق ﻣوﻓﻧﺑﯾك ﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼمي ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎدس ﻣن أﻛﺗوﺑر.


مسرحية أم كلثوم الموسيقية

