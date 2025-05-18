بعد عرض "كله مسموح".. كارول سماحة تشكر فريق المسرحية والجمهور

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة شكر للجمهور ولفريق عمل مسرحيتها الغنائية كله مسموح.

ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو من العرض، وعلّقت قائلة: "وقوفي على هالمسرح ما بيعني إنو وجعي خف، وشكر كبير للجمهور، كنتوا مصدر قوتي".

وشهد العرض في يومه الرابع حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم: إليسا، سيرين عبدالنور، وجورج خباز.

يُذكر أن "كله مسموح" هي النسخة العربية من المسرحية الغنائية العالمية Anything Goes، وقد كان من المقرر تقديمها في أكتوبر الماضي لمدة أسبوعين، قبل أن يتم تأجيلها بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدها لبنان.

وأُسدل الستار على العرض الختامي للمسرحية، مساء أمس السبت، على خشبة مسرح "كازينو لبنان".

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